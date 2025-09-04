Поиск

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

Об этом сообщила The Washington Post

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отклонил предложение своего окружения по торговому соглашению с Дели, настаивая на сокращении закупок Индией нефти из России, сообщает в среду The Washington Post со ссылкой на источники.

"По данным двух источников, Трамп отказался заключать торговую сделку с Индией, пока эта страна не согласится на сокращение закупок российской нефти", - пишет The Washington Post.

При этом другой источник отметил, что центральным пунктом в документе было предложение индийской стороны значительно снизить пошлины на американские товары.

Проект соглашения, по данным газеты, готовили контактировавшие с индийской стороной глава Госдепа Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.

