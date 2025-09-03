США планируют нарастить военный потенциал с учетом сближения РФ и Китая

Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны нарастить военный потенциал с учетом сближения КНР и РФ, ставшего результатом работы предыдущей администрации, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет.

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай, это ужасное развитие событий стало результатом недостатка американских лидерства и силы... Именно поэтому президент Трамп поручил нам в министерстве обороны подготовиться, нарастить военный потенциал, возродить воинский дух и вернуть эффективное сдерживание", - сказал он в интервью Fox News.

Прошедший в Китае парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин, Хегсет назвал результатом работы предыдущей администрации США.

При этом шеф Пентагона подчеркнул, что США не ищут конфликта "ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо другим".

В Пекине 3 сентября проходит празднование по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В мероприятиях приняли участие лидеры 26 стран мира. На площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад.