Поиск

США планируют нарастить военный потенциал с учетом сближения РФ и Китая

Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны нарастить военный потенциал с учетом сближения КНР и РФ, ставшего результатом работы предыдущей администрации, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет.

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай, это ужасное развитие событий стало результатом недостатка американских лидерства и силы... Именно поэтому президент Трамп поручил нам в министерстве обороны подготовиться, нарастить военный потенциал, возродить воинский дух и вернуть эффективное сдерживание", - сказал он в интервью Fox News.

Прошедший в Китае парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин, Хегсет назвал результатом работы предыдущей администрации США.

При этом шеф Пентагона подчеркнул, что США не ищут конфликта "ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо другим".

В Пекине 3 сентября проходит празднование по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В мероприятиях приняли участие лидеры 26 стран мира. На площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад.

Дональд Трамп Владимир Путин Китай США Пентагон Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7094 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });