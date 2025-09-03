Путин отметил, что за время его пребывания в КНР никто не критиковал власти США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что за время его пребывания в Китае никто никогда не высказывался отрицательно в отношении действующей администрации США, и слова о "заговорах" против Соединенных Штатов можно воспринять как хорошее чувство юмора у американского лидера Дональда Трампа.

"Президент США не лишен юмора, все понятно, все это хорошо знают. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам. Я могу вам сказать, и надеюсь, и он это услышит: как это ни покажется странным, за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной никто никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - сказал Путин.

"Второе: все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть - именно все - поддержали нашу встречу в Анкоридже, все. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа и позиция России и других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ИФ)", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам визита в Пекин, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слова Трампа.

Путин подчеркнул, что эти слова он говорит без какой-либо иронии или шуток. "Я говорю это публично, и во всем мире это увидят, и это самый лучший залог того, что я говорю правду (...) Почему? Потому что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течение четырех дней, и уж они точно скажут: да, правда. Я бы никогда этого не сделал, если бы это было не так. Тогда бы я выглядел бледно перед моими союзниками и стратегическими партнерами. Вот именно так, как я сказал, все и было", - заявил Путин.

Президент России также подчеркнул, что деятельность ШОС не направлена против кого-либо.

"Деятельность ШОС и деятельность наших партнеров, в том числе партнеров стратегических, не направлена борьбу с кем бы то ни было. Она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих - наших стран, наших народов, наших экономик", - заявил Путин.