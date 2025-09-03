Поиск

Путин отметил, что за время его пребывания в КНР никто не критиковал власти США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что за время его пребывания в Китае никто никогда не высказывался отрицательно в отношении действующей администрации США, и слова о "заговорах" против Соединенных Штатов можно воспринять как хорошее чувство юмора у американского лидера Дональда Трампа.

"Президент США не лишен юмора, все понятно, все это хорошо знают. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам. Я могу вам сказать, и надеюсь, и он это услышит: как это ни покажется странным, за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной никто никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - сказал Путин.

"Второе: все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть - именно все - поддержали нашу встречу в Анкоридже, все. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа и позиция России и других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ИФ)", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам визита в Пекин, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слова Трампа.

Путин подчеркнул, что эти слова он говорит без какой-либо иронии или шуток. "Я говорю это публично, и во всем мире это увидят, и это самый лучший залог того, что я говорю правду (...) Почему? Потому что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течение четырех дней, и уж они точно скажут: да, правда. Я бы никогда этого не сделал, если бы это было не так. Тогда бы я выглядел бледно перед моими союзниками и стратегическими партнерами. Вот именно так, как я сказал, все и было", - заявил Путин.

Президент России также подчеркнул, что деятельность ШОС не направлена против кого-либо.

"Деятельность ШОС и деятельность наших партнеров, в том числе партнеров стратегических, не направлена борьбу с кем бы то ни было. Она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих - наших стран, наших народов, наших экономик", - заявил Путин.

Владимир Путин США Китай Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин отправляется из Пекина во Владивосток

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Президент РФ предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Путин назвал позитивными результаты визита в Китай

Главу киноклуба "Ельцин Центра" не стали штрафовать по делу о дискредитации ВС

Восточный экономический форум - 2025

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });