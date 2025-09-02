Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире

Президент США пообещал решить проблему высокой преступности в Чикаго

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что вскоре решит проблему высокой преступности в Чикаго, приведя в пример введенные в Вашингтоне меры.

"Я быстро решу проблему с преступностью, как я это сделал в Вашингтоне", - написал Трамп в соцсети Truth Social, отметив, что за минувшие выходные в Чикаго в результате инцидентов со стрельбой погибли восемь человек.

"Чикаго снова будет безопасным, и это случится скоро", - добавил глава Белого дома.

По его словам, на данный момент Чикаго считается "худшим и самым опасным городом в мире".

Президент США не стал уточнять, какие именно меры он примет, чтобы эффективнее бороться с преступностью в Чикаго.

Мэр Чикаго (штат Иллинойс) Брэндон Джонсон ранее подписал указ о защите конституционных прав жителей города в условиях потенциального развертывания там подразделений Национальной гвардии.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.