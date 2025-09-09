Израиль получил согласие Трампа на удар в Катаре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разрешил Израилю нанести удар по политическому руководству движения ХАМАС в катарской столице Дохе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"По словам израильского официального лица, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на удар Израиля в Катаре", - говорится в сообщении.

В свою очередь, "Аль-Джазира" со ссылкой на источники передает, что удар был нанесен в момент, когда руководство ХАМАС обсуждало предложение президента США Дональда Трампа по перемирию в секторе Газа.

По данным арабских СМИ, во время взрывов в Дохе погиб один из политических лидеров движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. О судьбе других руководителей палестинского движения пока не сообщается.

По словам очевидца, было слышно как минимум пять взрывов.