Поиск

Израиль получил согласие Трампа на удар в Катаре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разрешил Израилю нанести удар по политическому руководству движения ХАМАС в катарской столице Дохе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"По словам израильского официального лица, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на удар Израиля в Катаре", - говорится в сообщении.

В миреИзраильские силовики заявили об авиаударах по руководству ХАМАСЧитать подробнее

В свою очередь, "Аль-Джазира" со ссылкой на источники передает, что удар был нанесен в момент, когда руководство ХАМАС обсуждало предложение президента США Дональда Трампа по перемирию в секторе Газа.

По данным арабских СМИ, во время взрывов в Дохе погиб один из политических лидеров движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. О судьбе других руководителей палестинского движения пока не сообщается.

По словам очевидца, было слышно как минимум пять взрывов.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар Доха ХАМАС США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские силовики заявили об авиаударах по руководству ХАМАС

Беспорядки в Непале

Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру
Беспорядки в Непале

Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Беспорядки в Непале

Президент Непала подал в отставку

Президент Непала подал в отставку
Беспорядки в Непале

Военные вывезли президента Непала из Катманду

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2380 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });