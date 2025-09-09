ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрывов в Дохе никто из лидеров ХАМАС не погиб, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в этом палестинском движении.

По его словам, все участники встречи на которой обсуждалось новое предложение США по мирному соглашению для Газы, выжили.

Ранее арабские СМИ сообщали, что получили данные о том, что в Дохе погиб один из политических лидеров движения ХАМАС Халиль аль-Хайя. О судьбе других руководителей не сообщалось.

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах в столице Катара. Израильская сторона подтвердила, что провела операцию против руководства ХАМАС, но не стала уточнять, в какой стране. МИД Катара осудил удары по лидерам ХАМАС в Дохе.