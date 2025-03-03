Финляндия и Дания планируют активизировать оборонное сотрудничество

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Финляндия и Дания планируют активизировать оборонное сотрудничество, заявили министры обороны двух стран.

"Более тесное сотрудничество может означать, например, совместные закупки и учения", - сказал на пресс-конференции находящийся с визитом в Финляндии глава Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

По его словам, Дания не будет возражать против того, чтобы Финляндия продала США ледоколы, о чем ранее сказал американский президент Дональд Трамп.

Министры также обсудили вопрос реформирования армии Финляндии в течение следующих десяти лет.

"Мы инвестируем более десяти миллиардов евро в оборудование и вооружение для сухопутной обороны", - отметил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Помимо важности усиления двустороннего сотрудничества в области обороны, а также между странами Северной Европы, министры также подчеркнули необходимость сотрудничества на уровне Европы и НАТО.