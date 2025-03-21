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Финляндия может поменять механизм поддержки Украины

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии предложило новую программу поддержки Украины, согласно которой пакеты помощи больше не будут поступать со складов Сил обороны, а техника будет в основном заказываться у финских компаний.

"Благодаря этой новой программе поддержки финские компании и экспертиза будут играть ключевую роль в поддержке Украины. До сих пор мы в основном поддерживали Украину, передавая складские запасы, но в будущем значительные объемы продукции будут заказываться у компаний в нашей стране", - сказал Yle министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, новая программа поддержки в размере 660 млн евро подготовлена совместно с бизнес-сообществом, международными партнерами и Украиной.

За три года правительство Финляндии отправило в Украину военную технику на сумму 2,7 млрд евро из собственных запасов.

Всего на Украину было направлено 27 пакетов поддержки, содержащих оборонную технику Финляндии. В Силах обороны Финляндии подчеркнули, что безвозмездная передача оружия и техники Украине не ставит под угрозу обороноспособность страны.

Финляндия Антти Хаккянен Украина Минобороны
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