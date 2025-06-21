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Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сергей Тихановский, белорусский оппозиционный блогер, супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, вышел на свободу и находится в Литве, сообщил в пятницу белорусский гостелеканал "Первый информационный".

Сообщается, что оппозиционер "освобожден в Литву после переговоров Лукашенко с (спецпосланником президента США) Келлогом".

Информацию о нахождении Тихановского в Литве подтвердил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис. Он подчеркнул, что "роль США в освобождении была решающей".

Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США по Украине Джон Коул сообщил, что "сегодня были освобождены 14 заключенных в Беларуси". Их имена не назывались.

Заявление было сделано через несколько часов после встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Сергей Тихановский - белорусский оппозиционный блогер. Намеревался принять участие в президентских выборах в Белоруссии в 2020 году. После отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу Тихановского и его последующего задержания в президентскую гонку вступила его жена Светлана Тихановская. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Тихановский был задержан в мае 2020 года. Приговорен судом к 18 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды, подготовку беспорядков и воспрепятствованию работе Центризбиркома и по ряду других статей Уголовного кодекса Белоруссии. Отбывал наказание в виде лишения свободы в тюрьме в условиях строгого режима.

Сергей Тихановский
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