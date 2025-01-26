Лукашенко заявил, что не "торгует политзаключенными", чтобы получить что-то от Запада

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии освобождают политзаключенных исходя из принципов гуманности, а не для того, чтобы выторговать что-то у Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Что касается политзаключенных? Вы не верьте, что на меня кто-то надавил, кто-то из беглых - вообще с ними не имеем никаких отношений. Что они меня попросили, надавили. Нет", - сказал Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Мы отпустили людей, которые попросили об этом (подписали прошение о помиловании - ИФ). Мое было условие, давайте посмотрим. Есть же больные, есть старики. Какие они революционеры? - продолжил Лукашенко.

"Публично заявляю, что мы не хотим использовать этот процесс освобождения этих уголовников, чтобы дать сигнал Западу. Да плевать я хотел на этот Запад. У меня нет этого желания. Мы живем, да, тяжело. Санкции - это всегда нелегко. Но мы договорились со своими партнерами", - заявил Лукашенко.

"Мы освобождаем этих людей из принципов гуманности. Исключительно из принципов гуманности. А не потому, что кто-то захотел", - отметил он

"Но просят нас США, они молодцы в этом плане, защищают (своих граждан - ИФ). У нас же есть американские граждане (в заключении). Мы их слышим, ведем с ними диалог. И там, и здесь люди разумные, думаю, договоримся", - заявил Лукашенко.

24 января Лукашенко помиловал очередных 15 осужденных, в том числе восемь осужденных за экстремистские преступления. По информации президентской пресс-службы "за последний год на основании принципов гуманности президент Беларуси помиловал 293 человека".