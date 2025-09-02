Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной мобилизации резервистов в связи с подготовкой полномасштабного наступления на город Газа, сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

"Ожидается, что военнослужащие получат полный комплект тактического снаряжения, личное обмундирование и оружие, специально подобранное под конкретные задачи. Параллельно подразделения проходят интенсивные тренировки для ведения боевых действий как в городских условиях, так и на открытой местности, с целью повысить уровень боеготовности", - отмечает газета.

Ближневосточные СМИ сообщают, что ЦАХАЛ может привлечь к операции десятки тысяч резервистов.

Между тем, по данным издания The Times of Israel, сотни резервистов уже публично заявили о своем отказе являться на военную службу для участия в операции против движения ХАМАС.

По данным Associated Press, израильские сухопутные подразделения и ВВС атакуют цели в районах города Газа Зейтун и Шуджайя. ЦАХАЛ неоднократно ранее действовал в данных районах. Израильские военные полагают, что под городом до сих пор функционирует разветвленная сеть туннелей ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. После этого ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора Газа.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.