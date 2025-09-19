Поиск

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп договорился провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (APEC) в Южной Корее.

"Я достиг согласия с председателем Си Цзиньпином о встрече на саммите APEC в Южной Корее. Состоялся добрый телефонный разговор, и мы будем общаться еще, и мы оба ждем встречи на саммите APEC", - написал он в Truth Social.

Он отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, как и Си Цзиньпин США, однако о сроках визита китайского лидера в США Трамп никаких деталей не привел.

Саммит APEC в Южной Корее запланирован на 31 октября - 1 ноября.

