В странах Евросоюза поддержка населением роста расходов на оборону снижается

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В странах Евросоюза поддержка населением увеличения затрат на оборону сократилась с 74% в апреле 2024 года до 67%, показали опросы Polling Europe, проведенных по заказу Euractiv.

"Из более 5,4 тысячи опрошенных большинство в две трети голосов (67%) высказались в поддержку повышения оборонных инвестиций. По сравнению с 74% в апреле 2024 года это на семь процентных пунктов меньше", - говорится в пресс-релизе.

Euractiv также приводит данные опроса по регионам Европы.

Так, доля поддерживающих повышение военных расходов составила 73% в северной Европе, 76% в центральной и восточной части континента и 59% - в южной.

Портал публикует и данные опроса в отдельных европейских странах. Лидером по поддержке увеличения трат на оборону стала Польша (86%). В меньшинстве оказалась Италия (48%), что на 20% меньше, чем в другой крупной стране юга Европы - Испании.

23% респондентов высказались резко против повышения трат на оборону; еще 10% считают, что страны ЕС должны сократить эти вложения. Данные по регионам и странам, оказавшихся в лидерах по несогласию с увеличением расходов, не раскрываются.

Также отмечается, что 52% респондентов "не уверены в готовности Европы в военном отношении к конфликту с третьей страной". Противоположную позицию выразили в общей сложности 39% опрошенных.

Последний опрос проводился с 17 по 19 сентября 2025 года. Euractiv отмечает, что исследование провели "спустя почти неделю" с момента инцидента с беспилотниками в Польше.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на 10 сентября сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность. Заявлялось об обнаружении обломков 16 беспилотников и одной ракеты.