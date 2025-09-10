МВД Польши сообщило об обнаружении обломков уже 12 беспилотников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - К настоящему моменту на территории Польши обнаружены обломки 12 беспилотников и ракеты, сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая.

"Обломки дронов были обнаружены на данный момент в двенадцати населенных пунктах", - сказала представитель МВД, которую цитируют в среду польские СМИ.

"Речь идет об обломках двенадцати беспилотников", - уточнила она.

Ранее Галецкая также сообщала об обнаружении "обломков ракеты неизвестного происхождения".

На месте обнаружения обломков работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.

Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".