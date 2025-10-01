Южная Корея в 2026 году увеличит расходы на оборону на 8,2% до $47 млрд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На оборонный бюджет Южной Кореи в 2026 году будет выделено 66,3 трлн корейских вон ($47,07 млрд) – на 8,2% больше, чем в 2025 году, заявил президент страны Ли Чжэ Мен.

Внимание планируется сосредоточить на инвестициях, передовых системах вооружения и технологиях, таких как искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и роботы.

Меняющиеся в мире условия в области безопасности и обостряющаяся опасность вооруженных конфликтов вынуждают Южную Корею уделять повышенное внимание собственному военному строительству, сказал южнокорейский президент.

"Чтобы активно реагировать на меняющиеся условия безопасности, самооборона является обязательным условием. Самый длительный период мирного сосуществования в истории подходит к концу", - заявил он по случаю 77-й годовщины армии страны.

Ли Чжэ Мен добавил, что "стремление к сотрудничеству и общему процветанию во всем мире ослабевает, и мы вступаем в эпоху обострения конфликтов, когда каждый сам за себя", и подчеркнул, что "для обеспечения мира и процветания Республики Корея мы не должны зависеть ни от кого другого, а должны укреплять нашу собственную власть".

По словам президента, одновременно страна "будет вести совместную с Вашингтоном оборонительную политику, осуществляя оперативный контроль на основе прочного южнокорейско-американского альянса".

"У нас прочные связи со странами, которые разделяют ценности, прочный союз РК и США и надежное ядерное сдерживание, основанное на этом партнерстве. Нет причин сомневаться в мощи нашей национальной обороны и еще меньше причин для беспокойства", - заявил Ли Чжэ Мен.