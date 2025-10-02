Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает нагнетанием обстановки обвинения в адрес России о том, что ее дроны, якобы, вторгаются в воздушное пространство некоторых стран Европы. Он сказал это на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону. Хотя ситуация в экономике Европы, как вы сейчас говорили, она не простая", - сказал он.

Отвечая на вопрос модератора: "Зачем вы в Данию столько дронов посылаете?", президент ответил: "Не буду больше".

"Больше не буду - ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген, куда еще долетают? В Лиссабон", - сказал Путин. - Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определённые большой дальности, но целей там нет - что самое-то главное. Вот в чем дело".