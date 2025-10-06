В Польше продлили арест украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Окружной суд Варшавы в понедельник продлил на 40 дней срок содержания под стражей гражданину Украины Владимиру Ж., которого подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", сообщает польский Polsat.

Телеканал напоминает, что этого человека недалеко от Варшавы задержали сотрудники польских спецслужб на основании европейского ордера на арест, выданного судом Германии.

Изначально прокуратура ходатайствовала о продлении срока его содержания под стражей на семь суток, оно было удовлетворено 1 октября. В этот раз было подано ходатайство о продлении этого срока на 100 суток, адвокат настаивал на 40.

Кроме того, в течение ста дней суд после рассмотрения документов также примет решение о возможной экстрадиции подозреваемого в Германию.

Сам подозреваемый, 49-летний гражданин Украины, утверждает, что не имеет никакого отношения к подрыву, и что в момент инцидента он находился на Украине.

Ранее также стало известно о взятии под стражу предполагаемого координатора подрыва. Прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.

Подрыв трёх из четырёх ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря.