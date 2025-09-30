Поиск

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины
Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Разыскиваемый в Германии гражданин Украины, который может быть причастен к подрыву "Северных потоков", задержан на территории Польши, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что задержанный гражданин - Владимир З. - разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкими судебными властями.

В конце августа немецкие СМИ передавали со ссылкой на выводы следователей, что в подрыве участвовали семь украинцев: четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции. В сентябре сообщалось, что они могли действовать по приказу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также стало известно о взятии под стражу предполагаемого координатора подрывов. Прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Германия Польша Украина Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });