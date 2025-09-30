В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Разыскиваемый в Германии гражданин Украины, который может быть причастен к подрыву "Северных потоков", задержан на территории Польши, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что задержанный гражданин - Владимир З. - разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкими судебными властями.

В конце августа немецкие СМИ передавали со ссылкой на выводы следователей, что в подрыве участвовали семь украинцев: четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции. В сентябре сообщалось, что они могли действовать по приказу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также стало известно о взятии под стражу предполагаемого координатора подрывов. Прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.