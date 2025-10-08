Поиск

Экс-директор ФБР Коми не вину в даче ложных показаний Конгрессу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В федеральном суде Александрии (Виргиния) бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены официальные обвинения в даче ложных показаний Конгрессу и воспрепятствовании правосудию, сообщает AP. Он заявил, что вины не признает.

Начало слушаний по делу назначили на 5 января 2026 года. Коми просит, чтобы его дело рассматривали в суде присяжных. Его адвокаты сообщили, что будут настаиват, чтобы дело закрыли, поскольку считают, что убедительных доказательств вины их подзащитного нет.

По словам судьи Майкла Нахманоффа, экс-директору ФБР, если его признают виновным, грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в $250 тысяч, сообщает ABC News.

В частности, Коми обвиняют в том, что он солгал Судебному комитету Сената в сентябре 2020 года, когда отрицал, что дал разрешение неназванному сотруднику предоставить СМИ информацию на условиях анонимности. Какие именно данные передавались СМИ и кто их передавал - не сообщается. Сознательная передача не соответствующей действительности информации в Конгресс в США считается уголовным преступлением.

В конце сентября Большое жюри присяжных высказалось за предъявление обвинений Коми.

В отношении Коми, а также бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана велось расследование об их роли в распространении во время первой избирательной кампании Трампа сведений о якобы имевшей место его связи с Россией.

Спустя несколько лет после тех событий судебные власти выяснили, что убедительных доказательств сотрудничества предвыборного штаба Трампа с Россией нет. Сам Трамп неоднократно заверял, что Бреннан, Коми и ряд других официальных лиц распространяли недостоверную информацию о нем, так как пытались помочь его политическим оппонентам.

США Конгресс ФБР Джеймс Коми Джон Бреннан Майкл Нахманофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

В Германии могут внести поправки, позволяющие сбивать неидентифицированные дроны

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

Власти Польши ищут законный способ не экстрадировать подозреваемого в подрыве "Северного потока 2"

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС передал Израилю списки заключенных для обмена на заложников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });