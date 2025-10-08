Экс-директор ФБР Коми не вину в даче ложных показаний Конгрессу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В федеральном суде Александрии (Виргиния) бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены официальные обвинения в даче ложных показаний Конгрессу и воспрепятствовании правосудию, сообщает AP. Он заявил, что вины не признает.

Начало слушаний по делу назначили на 5 января 2026 года. Коми просит, чтобы его дело рассматривали в суде присяжных. Его адвокаты сообщили, что будут настаиват, чтобы дело закрыли, поскольку считают, что убедительных доказательств вины их подзащитного нет.

По словам судьи Майкла Нахманоффа, экс-директору ФБР, если его признают виновным, грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в $250 тысяч, сообщает ABC News.

В частности, Коми обвиняют в том, что он солгал Судебному комитету Сената в сентябре 2020 года, когда отрицал, что дал разрешение неназванному сотруднику предоставить СМИ информацию на условиях анонимности. Какие именно данные передавались СМИ и кто их передавал - не сообщается. Сознательная передача не соответствующей действительности информации в Конгресс в США считается уголовным преступлением.

В конце сентября Большое жюри присяжных высказалось за предъявление обвинений Коми.

В отношении Коми, а также бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана велось расследование об их роли в распространении во время первой избирательной кампании Трампа сведений о якобы имевшей место его связи с Россией.

Спустя несколько лет после тех событий судебные власти выяснили, что убедительных доказательств сотрудничества предвыборного штаба Трампа с Россией нет. Сам Трамп неоднократно заверял, что Бреннан, Коми и ряд других официальных лиц распространяли недостоверную информацию о нем, так как пытались помочь его политическим оппонентам.