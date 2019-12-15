Трамп потребовал извинений от бывшего главы ФБР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал уволенного им с поста директора ФБР Джеймса Коми попросить прощения за ошибки, допущенные ведомство при начале расследование о возможных связях окружения президента с Россией.

"Значит теперь Коми признает, что был неправ. Он делает это лишь потому что его поймали с поличным, причем - уже давно. Так каковы будут последствия того, что он нарушил закон. Может, его приговорят к нескольким годам тюрьмы? А где его извинения мне и другим?", - написал он в твиттере.

В воскресенье Коми признал, что совершил ряд ошибок, однако подчеркнул, что расследование не установило, что их причины заключались в стремлении оказать влияние на политическую борьбу в США.

Ранее в декабре генинспектор ФБР Майкл Хоровиц опубликовал доклад, в котором сообщил о 17 ошибках ведомства при принятии решения о запросе ордера, разрешающего наблюдение за членами предвыборного штаба Трампа. В частности, генеральный инспектор подчеркнул, что запрос во многом основывался на непроверенных данных.

Трамп в воскресенье напомнил, что Хоровиц был назначен на свою должность еще Бараком Обамой. По этой причине, по мнению нынешнего президента США, генинспектор не стал заявлять, что ошибки ФБР были политически мотивированы.