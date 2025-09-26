Поиск

Экс-главе ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в даче ложных показаний

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Большое жюри присяжных предъявило бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщает CNN.

Как сообщалось, в отношении Коми, а также бывшего директора ЦРУ Джона Браннана ведется расследование об их роли в распространении во время первой избирательной кампании президента США Дональда Трампа сведений о его якобы имевшей место связи с Россией.

Телеканал отмечает, что "суть обвинений пока не обнародована" и, ссылаясь на источник, обращает внимание на то, что "это свидетельствует о беспрецедентной эскалации усилий Трампа по преследованию своих политических оппонентов".

Сразу после предъявления обвинений Трамп написал в Truth Social: "Один из плохих людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, - это Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Он так долго причинял столько зла нашей стране, что теперь он только в начале пути ответа за свои преступления против нашей нации".

