Трамп заявил, что не пытается отомстить экс-главе ФБР Коми, которому предъявили обвинения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не пытается отомстить своему бывшему оппоненту - экс-главе ФБР Джеймсу Коми, которому на этой неделе в суде предъявили обвинения.

"Это лишь правосудие. Это не возмездие", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Нью-Йорк на турнир по гольфу.

Ранее Большое жюри присяжных предъявило Коми обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

В отношении Коми, а также бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана велось расследование об их роли в распространении во время первой избирательной кампании Трампа сведений о якобы имевшей место его связи с Россией.

Спустя несколько лет после тех событий судебные власти выяснили, что убедительных доказательств сотрудничества предвыборного штаба Трампа с РФ нет. Сам Трамп неоднократно заверял, что Бреннан, Коми и ряд других официальных лиц распространяли недостоверную информацию о нем, так как пытались помочь его политическим оппонентам.

Конгрессмены-демократы сочли предъявление обвинений Коми и Бреннану политически мотивированным. "Наша судебная система должна опираться на прокуроров, которые принимают решения на основании доказательств и в соответствии с законодательством, а не на основании затаенной обиды какого-либо политика, желающего свести счеты", - заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

