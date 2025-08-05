Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Экс-президента США Билла Клинтона, его супругу, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, нескольких бывших директоров ФБР и других госструктур США вызвали на допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает во вторник телеканал ABC News.

"Пока министерство юстиции США предпринимает усилия по раскрытию дополнительной информации по делу Эпштейна, долг Конгресса - осуществлять надзор за применением федеральным правительством закона о сексуальных преступлениях в целом и проведением расследования по делу Эпштейна в частности", - приводит телеканал выдержку из письма председателя комитета нижней палаты Конгресса по надзору и государственной реформе, республиканца Джеймса Комера генпрокурору Пэм Бонди.

Помимо четы Клинтонов, на допрос вызвали бывших директоров ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера, а также шестерых экс-генпрокуроров.

По данным ABC News, Комер ожидает от минюста США публикации "полных, неотредактированных документов по делу Эпштейна" 19 августа или ранее этого срока.

Джеффри Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе избирательной кампании 2024 года Трамп заявил, что может опубликовать дополнительные материалы по делу Эпштейна, если станет президентом. Многие предполагали, что среди материалов могут быть списки клиентов Эпштейна или документы с подробностями о его смерти. В июле 2025 года в Минюсте США заявили, что не планируют публиковать каких-либо новых документов по делу Эпштейна. В частности, в министерстве подчеркнули, что никакого списка клиентов Эпштейна не существует, а причиной его смерти действительно было самоубийство.

Решение Минюста вызвало недовольство среди политических противников Трампа из Демократической партии. Оппоненты американского президента полагают, что в неопубликованных документах может быть, в частности, информация о связях Эпштейна с Трампом.

При этом за публикацию всех документов по делу Эпштейна выступили и видные республиканцы - спикер Палаты представителей Майк Джонсон и бывший вице-президент США Майк Пенс.