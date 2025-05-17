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Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в призыве к убийству президента

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, который разместил в соцсетях фотографию с выложенным на песке ракушками числом 8647, призывал к его убийству.

"Он призывает к убийству президента", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул: "Даже ребенок знает, что это означает. Если вы, директор ФБР, не понимаете, что это значит, то знайте, что это - убийство, и это говорит само за себя".

Трамп, характеризуя Коми, отметил, что "он был не очень компетентен, но достаточно компетентен, чтобы понимать, что это означало, и он сделал это по определенной причине". Президент отметил, что что следующие шаги по этому вопросу должна предпринять генеральный прокурор США Пэм Бонди.

В американском жаргоне число 86 означает призыв к устранению, а 47 ассоциируется с Трампом - 47-м президентом США.

Сам Коми в Секретной службе, куда он был вызван для допроса в связи вызванным размещением фотографии скандалом, заявил, что не понимал смысла цифр, сообщает CNN.

"Я не знал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием", - сказал экс-директор ФБР и добавил, что ему "это никогда это не приходило в голову", и он выступает "против насилия любого рода".

После того, как пост Коми в соцсети с фотографией привлек повышенное внимание, сам экс-директор ФБР удалил его.

США Дональд Трамп ФБР Джеймс Коми
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