Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Ласло Краснохоркаи Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук продолжает объявлять имена Нобелевских лауреатов. Премию в области литературы за 2025 год получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи с формулировкой – "за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства".

"Краснахоркаи – великий эпический писатель центральноевропейской традиции, протянувшейся через Франца Кафку к Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и чрезмерным гротеском. Но его смычок устроен сложнее, и писатель обращается и на Восток, чтобы перенять более созерцательный, изящно выверенный лад", - отмечается в заявлении.

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городе Дьюла. Учился на юриста в Сегеде и Будапеште. В 1983 году окончил факультет истории искусств в Будапештском университете. Много путешествовал: бывал в Монголии, Японии и Китае, объехал Европу и США. Первая его публикация увидела свет в 1977 году, но известность принес вышедший в 1985 году первый роман "Сатанинское танго". Писателя также прославили романы "Меланхолия сопротивления" (1989 год), "Война и война" (1999 год), "С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река", "Возвращение домой барона Венкхейма". Среди его романов также – "Пленник Урги" (1992 год), "Последний волк" (2009 год). По сценариям Краснахоркаи венгерский режиссер Бела Тарр снял пять фильмов, в том числе в 1994 году "Сатанинское танго" по одноименному роману.

В 2015 году стал первым среди венгерских писателей лауреатом Международной Букеровской премии, учрежденной в дополнение к одноименной британской награде за лучшее оригинальное произведение на английском языке для авторов лучших сочинений, изданных в Великобритании или Ирландии в англоязычном переводе. Писатель удостоился этой премии сразу за три своих романа: "Меланхолия сопротивления", "Си-ван-му здесь среди нас" и "Сатанинское танго".

Краснахоркаи также является лауреатом "Национальной книжной премии" (2019 год), одной из старейших и наиболее престижных литературных премий Америки. Лучшим переводным романом тогда было признано "Возвращение домой барона Венкхэйма".

Книги Краснахоркаи переведены на японский и основные европейские языки. Критики называют его произведения антиутопическими притчами.

Писатели-лауреаты

В прошлом году Нобелевской премией по литературе была отмечена южнокорейская писательница Хан Ган с формулировкой – "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни". В 2023 году награду получил Юн Фоссе "за новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому". В 2022 году лауреатом стала французская писательница Анни Эрно за "храбрость, с которой она описывает стыд, унижение, ревность или неумение распознать свое истинное "я", а также за "простоту и ясность языка". Премией за 2021 год отмечен танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Нобелевская премия по литературе вручается ежегодно с 1901 года, исключением стали 1914, 1940-1943 гг., тогда из-за военных действий мероприятие не проводилось.

Лауреаты 2025 года

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии "за разработку металлоорганических каркасных структур". Ее получили Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США).

Нобелевскую премию по физике в этом году разделили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Премией в номинации "медицина и физиология" отмечены американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи за "открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

В пятницу, 10 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Новым лауреатам вручат награды на официальной церемонии 10 декабря в Стокгольме.