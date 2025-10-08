Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2025 года. Победителями в этой номинации стали Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США) "за разработку металлоорганических каркасов".

Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Размер денежной части Нобелевской премии в 2025 году составляет 11 млн шведских крон ($1,1 млн), ее поделят поровну между тремя лауреатами.

"Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2025 году создали молекулярные структуры с промежутками, через которые могут проходить газы и другие химические соединения. Эти структуры – металлоорганические соединения – можно использовать для получения воды из воздуха пустыни, для улавливания углерода, хранения токсичных газов или изменения скорости химических реакций", - говорится в пресс-релизе.

"Металлоорганические соединения имеют колоссальный потенциал, создавая ранее невиданные возможности для изготовленных на заказ материалов с новыми функциями", - объяснил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Металлоорганические каркасные структуры – пористые кристаллические материалы, в которых ионы металла связаны между собой с помощью органических лигандов (органические молекулы (то есть содержащие атомы углерода и водорода), которые связываются с центральным атомом металла или ионом, образуя комплексные соединения). Внутри таких гибридных материалов образуются поры нанометрового размера, которые делают эти каркасы похожими по структуре на природный минерал цеолит. Сфера их возможных применений также определяется их большой удельной поверхностью – в первую очередь это адсорбция и хранение газов и катализ.

Согласно заявлению, открытия ученых позволили химикам сконструировать десятки тысяч различных вариантов металлоорганических соединений. Эти материалы могут помочь в решении крупнейших вызовов, стоящих перед человечеством: выделение загрязняющих ПФАС (перфторалкильных и полифторалкильных соединений) из воды, разрушение производных фармацевтической промышленности в окружающей среде, улавливание углерода, получение воды из воздуха пустынь.

Китагава родился в 1951 году; выпускник Киотского университета (Япония), в котором в настоящее время возглавляет институт интегративных наук и клеточных материалов. С 1986 по 1987 год – приглашенный профессор Техасского университета A&M, в 1996 году – Городского университета Нью-Йорка.

Робсон – британско-австралийский химик. Родился в Великобритании в 1937 году, изучал химию в Оксфордском университете, затем обучался в Калифорнийском технологическом университете и в Стэнфордском университете. Преподавал в Мельбурнском университете, где и проработал до конца своей карьеры. Известен как один из пионеров в исследованиях координационных полимеров. Благодаря исследованиям в конце 1980-х – начале 1990-х годов Робсон открыл новый класс материалов, который позже назвали "металлорганические координационные полимеры" (МКОП).

Ягхи родился в 1965 году в Аммане (Иордания), окончил Университет штата Нью-Йорк в Олбани, защитил докторскую диссертацию в Университете Иллинойса. Работал в университетах Аризоны, Мичигана, Калифорнийского университета. Ягхи является основателем направления "ретикулярной химии" и одним из создателей МКОП. Его исследования заложили основы проектирования пористых материалов с заданными свойствами. Эти структуры используются для улавливания углекислого газа, хранения водорода и извлечения воды из воздуха. Работы Ягхи внесли значительный вклад в развитие технологий, направленных на снижение воздействия промышленности на климат и создание новых источников чистой энергии.

Присуждаемая Нобелевским комитетом премия по химии иногда может оказаться на стыке с биологией или даже казаться сугубо биологической. Так было, например, в 2020 году, когда лауреатами стали разработчики "генетических ножниц" CRISPR/Cas Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, а также в 2024 году, когда Нобелевскую премию получили Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза – за "компьютерный дизайн белков", а также сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер – "за предсказание структуры белка". Остальные премии могут быть ближе к классической химии. Так, в 2023 году наградой были отмечены Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов – за открытие и синтез квантовых точек. В 2022 году список лауреатов пополнили Каролин Бертоцци, Мортен Мельдаль и Барри Шарплесс (получил вторую Нобелевскую премию по химии) – за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии.

Вчера, 7 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2025 год. Победителями стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

6 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоились американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи за исследования иммунитета, а именно за "открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

В четверг, 9 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.