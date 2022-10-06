Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Нобелевская премия по литературе присуждена Анни Эрно

Нобелевская премия по литературе присуждена Анни Эрно
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе 2022 года. Награды удостоилась французская писательница Анни Эрно.

В комитете пояснили, что Эрно получила премию за "храбрость, с которой она описывает стыд, унижение, ревность или неумение распознать свое истинное "я", а также за "простоту и ясность языка".

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Анни Эрно родилась 1 сентября 1940 года. Первый ее роман "Les Armoires vides" ("Пустые шкафы") был опубликован в 1974 году. В этом произведении, как и в последующих, отразились отчетливые автобиографические мотивы.

В 2021 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, проживающий в Великобритании. Он получил премию за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженцев". Нобелевская премия 2020 года была вручена американской поэтессе Луизе Глюк.

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены датчанин Мортен Мельдаль и американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс за развитие методов клик-химии.

Нобелевскую премию по физике разделили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике.

Лауреатом премии по медицине и физиологии стал шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

В пятницу, 7 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Новость дополняется

Нобелевская премия Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

"Переезд" экспонатов Музеев Кремля задержался из-за проблемы с британскими витринами

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Глава Российского оскаровского комитета Чухрай ушел со своего поста

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа еще на три года

Умершие знаменитости

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });