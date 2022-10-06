Нобелевская премия по литературе присуждена Анни Эрно

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе 2022 года. Награды удостоилась французская писательница Анни Эрно.

В комитете пояснили, что Эрно получила премию за "храбрость, с которой она описывает стыд, унижение, ревность или неумение распознать свое истинное "я", а также за "простоту и ясность языка".

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Анни Эрно родилась 1 сентября 1940 года. Первый ее роман "Les Armoires vides" ("Пустые шкафы") был опубликован в 1974 году. В этом произведении, как и в последующих, отразились отчетливые автобиографические мотивы.

В 2021 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, проживающий в Великобритании. Он получил премию за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженцев". Нобелевская премия 2020 года была вручена американской поэтессе Луизе Глюк.

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены датчанин Мортен Мельдаль и американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс за развитие методов клик-химии.

Нобелевскую премию по физике разделили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике.

Лауреатом премии по медицине и физиологии стал шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

В пятницу, 7 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Новость дополняется