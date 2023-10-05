Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель Юн Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому".

Литературная карьера Фоссе началась в 1983 году, когда был опубликован роман "Красное, черное", в 1994 году увидела свет его первая пьеса "И мы никогда не расстанемся". В 1995 году драматург получил премию Ибсена за пьесу "Имя". Фоссе создал нескольких стихотворных сборников и книг для детей.

В 2022 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Премии по литературе за 2021 год удостоился танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

Нобелевскую премию по физике в этом году разделили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

Обладателями премии по медицине и физиологии стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые стали основой для разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

В пятницу, 6 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Победителям вручат награды на официальной церемонии 10 декабря в Стокгольме.

Новость дополняется

Швеция Нобелевская премия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат машин

В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну

Что случилось этой ночью: четверг, 5 октября

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у архипелага Идзу в Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у архипелага Идзу в Японии

В ФРГ пока не хотят передавать Украине ракеты Taurus

В ФРГ пока не хотят передавать Украине ракеты Taurus

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });