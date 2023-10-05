Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель Юн Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому".

Литературная карьера Фоссе началась в 1983 году, когда был опубликован роман "Красное, черное", в 1994 году увидела свет его первая пьеса "И мы никогда не расстанемся". В 1995 году драматург получил премию Ибсена за пьесу "Имя". Фоссе создал нескольких стихотворных сборников и книг для детей.

В 2022 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Премии по литературе за 2021 год удостоился танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

Нобелевскую премию по физике в этом году разделили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

Обладателями премии по медицине и физиологии стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые стали основой для разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

В пятницу, 6 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Победителям вручат награды на официальной церемонии 10 декабря в Стокгольме.

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