Что случилось этой ночью: пятница, 10 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС по освобождению заложников. Согласно заявлению, соглашение предусматривает освобождение всех израильских заложников - "и живых, и погибших".

- Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано близ Филиппин. У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

- Трамп заявил, что США защитят Финляндию от России, но не верит, что нападение случится. Он также не исключил введение санкций против РФ.

- В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном районе, угрозы жизни летчикам нет.

- США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе. Об этом сообщает Associated Press.

