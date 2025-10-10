Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в акватории моря Бисмарка в Папуа - Новой Гвинее в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 05:08 мск в пятницу землетрясения находился в 429 км севернее города Лаэ на острове Новая Гвинея, в 134 км юго-восточнее острова Манус.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.