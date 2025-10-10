Поиск

На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли не менее семи человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На юге Филиппин произошли два землетрясения, погибли не менее семи человек, сообщает АР со ссылкой на представителя ведомства по защите населения провинции Восточный Давао.

Среди погибших два пациента одной больнице, у которых во время подземных толчков случились сердечные приступы.

Магнитуда первого землетрясения составила 7,4, его эпицентр располагался в 20 км от города Манай на острове Минданао. В результате произошел сход оползней, службы спасения провели эвакуацию жителей прибрежных районов.

Из-за второго землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего спустя несколько часов, объявили угрозу цунами. Сообщается о повреждениях некоторых зданий.

30 сентября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 тогда погибли не менее 74 человек.

Филиппины Манай Минданао
