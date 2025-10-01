Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение, произошедшее на Филиппинах, не затронуло курортные зоны, иностранные туристы не пострадали, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Землетрясение произошло на севере острова Себу - одного из самых популярных туристических направлений Филиппин, где проживает более 3 миллионов человек. Самый сильный из афтершоков имел магнитуду 6. Больше всего пострадал муниципалитет Сан-Ремихио недалеко от Бого, где обрушился спортивный комплекс, в котором находились люди. Число жертв приближается к 70", - говорится в сообщении.

На острове продолжается сильный дождь, есть перебои с электричеством и водой.

"Департамент туризма Филиппин (DOT) сегодня посоветовал всем туристам следить за информацией и подтверждать возможность своих поездок, так как некоторые туристические объекты в пострадавших районах могут быть закрыты", - сообщили в компании ITM Group со ссылкой на принимающих партнеров.

Первые толчки произошли в 10 вечера вторника по местному времени. Эпицентр залегал в 10 км под водой недалеко от Бого. Сейсмологи предупредили о возможном цунами, но его не было. Сейчас предупреждение отменено.

В ближайшие дни ожидаются новые подземные толчки, хотя их сила будет постепенно уменьшаться.