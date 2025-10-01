Более 10 человек стали жертвами землетрясения на Филиппинах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в центральной части Филиппин вечером во вторник, унесло жизни по меньшей мере 13 человек, более 60 пострадали, сообщил телеканал CNN.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло около 22:00 по местному времени 17:00 по Москве), эпицентр залегал в 10 км под водой недалеко от города Бого в провинции Себу.

Объявлялась опасность цунами, позднее она была отменена.

Как рассказал телеканалу председатель филиппинского Красного креста Ричард Гордон, все 13 человек погибли в городе Сан-Ремиджио, когда во время баскетбольного матча обрушился спортивный комплекс.

Чиновник также информировал о разрушении или повреждении ряда зданий, эвакуации школ, пожаре в торговом комплексе.