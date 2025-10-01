Поиск

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 69

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - До 69 выросло число жертв мощного землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах, около 200 человек пострадали, сообщает в среду Associated Press.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 147 пострадавших.

"Поисково-спасательные операции еще в самом разгаре. Продолжают поступать сообщения о людях, которых зажало или ударило обломками", - сказал заместитель администратора управления гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро.

Отмечается, что число погибших и пострадавших может вырасти. Работа служб спасения осложняется дождями и поврежденными мостами и дорогами.

Больше всего от землетрясения пострадали город Бого в провинции Себу и близлежащие населенные пункты.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,9 произошло во вторник около 22:00 по местному времени (17:00 по московскому), эпицентр залегал в 10 км под водой недалеко от Бого.

Объявлялась опасность цунами, позднее она была отменена.

Филиппины Бого
