Что случилось этой ночью: суббота, 11 октября

США анонсировали новые пошлины на товары из Китая, министром Франции вновь стал Лекорню, Renault включили в российский санкционный список

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США введут дополнительные пошлины в 100% на импорт товаров из Китая сверх существующих тарифов. Это произойдет 1 ноября, "а может, еще раньше", сообщил Дональд Трамп. США также введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

- Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны. Лекорню стал премьером 9 сентября, а 6 октября подал в отставку.

- Правительство РФ включило французскую Renault SAS в санкционный список юрлиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества.

- Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии из незаконного владения объектов недвижимости Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, а также учредителя вуза - Федерации независимых профсоюзов России.

- Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в Сосновоборске (Красноярский край).

- Аэропорты Казани, Самары, Ульяновска, Волгограда, Саратова, Уфы, Нижнекамска приостанавливали работу в ночь на субботу.