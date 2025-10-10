Поиск

Renault включена в российский санкционный список

Фото: Zuma\TASS

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Французская Renault SAS пополнила перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский санкционный список сформирован постановлением от 11 мая 2022 года №851. Он состоит из двух сегментов: перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, и перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В первый список в июне был добавлен другой представитель европейского автопрома с опытом работы на российском рынке - германский производитель грузовых автомобилей Daimler Truck AG.

С фигурантами санкционного списка запрещено совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты), исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам, а также осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица из перечня. При этом у правительства есть полномочия выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок.

