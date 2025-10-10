Поиск

Арбитражный суд Петербурга передал в пользу государства имущество СПбГУП

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии из незаконного владения объектов недвижимости Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и учредителя вуза - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается в карточке дела.

Резолютивная часть решения на данный момент не опубликована.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск к СПбГУП и ФНПР (учредитель вуза) об истребовании в пользу РФ имущества вуза, которое, как утверждает надзорное ведомство, находится в собственности федерации незаконно. Ранее на восемь объектов недвижимости вуза, включая учебный корпус и общежитие в Купчино, а также международную гимназию с гостиницей в Ольгино, был наложен арест.

В качестве третьих лиц в иске указаны отстраненный от должности по решению суда ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, управление Росреестра по Петербургу, комитет имущественных отношений Петербурга, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов.

Временно полномочия ректора суд возложил на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Суд также запретил СПбГУП заключать с Запесоцким любые трудовые договоры, договор внутреннего совместительства, выдавать ему внутренние документы. Кроме того, Запесоцкому нельзя занимать какие-либо должности в органах управления вуза, оказывать воздействие на работников, органы управления вуза и его филиалов.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый замглавы Минтранса Иванов и замминистра Пашков поменялись должностями

Что произошло за день: пятница, 10 октября

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,34%

Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

Зампреда "Яблока" Шлосберга вернули под домашний арест

Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7335 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2444 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });