Арбитражный суд Петербурга передал в пользу государства имущество СПбГУП

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии из незаконного владения объектов недвижимости Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и учредителя вуза - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается в карточке дела.

Резолютивная часть решения на данный момент не опубликована.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск к СПбГУП и ФНПР (учредитель вуза) об истребовании в пользу РФ имущества вуза, которое, как утверждает надзорное ведомство, находится в собственности федерации незаконно. Ранее на восемь объектов недвижимости вуза, включая учебный корпус и общежитие в Купчино, а также международную гимназию с гостиницей в Ольгино, был наложен арест.

В качестве третьих лиц в иске указаны отстраненный от должности по решению суда ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, управление Росреестра по Петербургу, комитет имущественных отношений Петербурга, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов.

Временно полномочия ректора суд возложил на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Суд также запретил СПбГУП заключать с Запесоцким любые трудовые договоры, договор внутреннего совместительства, выдавать ему внутренние документы. Кроме того, Запесоцкому нельзя занимать какие-либо должности в органах управления вуза, оказывать воздействие на работников, органы управления вуза и его филиалов.