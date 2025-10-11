Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в Сосновоборске (Красноярский край), сообщает ГУ МЧС России по региону в субботу.

"Пожар в Сосновоборске локализован. В результате пожара погиб 1 человек, 2 пострадали", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

В нем отмечается, что 28 эвакуированных из дома человек находятся в пункте временного размещения.