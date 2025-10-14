Поиск

ДРК и группировка М23 договорились о наблюдении над режимом прекращения огня

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго и группировка "Движение 23 марта" (М23) достигли соглашения о запуске наблюдения за режимом прекращения огня в ДРК и проверки его соблюдения, сообщает Bloomberg.

На переговорах в Дохе правительство ДРК и М23 подписали документ о мониторинге режима прекращения огня .

"ДРК подтверждает желание добиться прекращения боевых действий, гарантировать безопасность населения и подготовить условия для всеобъемлющего и длительного мирного соглашения", - заявило правительство.

В группировке М23 выразили надежду, что соблюдение перемирие позволить создать условия для решения главных проблем, лежащих в основе конфликта в ДРК.

В июле, также в Дохе, стороны подписали декларацию с принципами, которые должны обеспечить прекращение боевых действий между сторонами. Однако, по данным ООН, и после этого боевые действия продолжились. Несмотря на мирные переговоры - под эгидой США и Катара - с участием ДРК, Руанды и М23, этой группировке удалось расширить зону под своим контролем.

В конце июня ДРК и Руанда, которая, по мнению наблюдателей, поддерживает М23, заключили в Вашингтоне соглашение об окончании боевых действий на востоке ДРК. Однако в М23 настаивали, что им нужно собственное соглашение с Киншасой о прекращении боевых действий; после чего последовали переговоры.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как М23 в начале 2025 года перешла в наступление на востоке ДРК. В конце января 2025 года М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. В феврале линия фронта стабилизировалась.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту, в ходе которого, по разным оценкам, было убито от 800 тыс. до 1 млн человек. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

ДРК Катар Конго М23
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль ответил на невыполненное обещание ХАМАС вернуть тела всех заложников

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });