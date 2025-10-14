ДРК и группировка М23 договорились о наблюдении над режимом прекращения огня

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго и группировка "Движение 23 марта" (М23) достигли соглашения о запуске наблюдения за режимом прекращения огня в ДРК и проверки его соблюдения, сообщает Bloomberg.

На переговорах в Дохе правительство ДРК и М23 подписали документ о мониторинге режима прекращения огня .

"ДРК подтверждает желание добиться прекращения боевых действий, гарантировать безопасность населения и подготовить условия для всеобъемлющего и длительного мирного соглашения", - заявило правительство.

В группировке М23 выразили надежду, что соблюдение перемирие позволить создать условия для решения главных проблем, лежащих в основе конфликта в ДРК.

В июле, также в Дохе, стороны подписали декларацию с принципами, которые должны обеспечить прекращение боевых действий между сторонами. Однако, по данным ООН, и после этого боевые действия продолжились. Несмотря на мирные переговоры - под эгидой США и Катара - с участием ДРК, Руанды и М23, этой группировке удалось расширить зону под своим контролем.

В конце июня ДРК и Руанда, которая, по мнению наблюдателей, поддерживает М23, заключили в Вашингтоне соглашение об окончании боевых действий на востоке ДРК. Однако в М23 настаивали, что им нужно собственное соглашение с Киншасой о прекращении боевых действий; после чего последовали переговоры.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как М23 в начале 2025 года перешла в наступление на востоке ДРК. В конце января 2025 года М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. В феврале линия фронта стабилизировалась.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту, в ходе которого, по разным оценкам, было убито от 800 тыс. до 1 млн человек. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.