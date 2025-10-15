Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 15 октября

Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства, Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью свободы, Сборная России по футболу разгромила команду Боливии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру

- Сенат США в восьмой раз отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования правительства, ранее принятый Палатой представителей. Против проекта выступили 49 законодателей, 45 проголосовали "за", шесть сенаторов не приняли участие в голосовании.

- Дональд Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка президентской медалью свободы. Церемония прошла в день рождения Кирка в саду Белого дома. Медаль из рук президента получила вдова активиста Эрика Кирк.

- Биньямин Нетаньяху в интервью CBS заявил, что разоружение палестинского движения ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного процесса после возвращения заложников. Если ХАМАС откажется выполнить условия, "начнется настоящий хаос".

- Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Москве 15 октября и обсудить развитие двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран. Об этом сообщило агентство SANA.

- Суд в Баку отправил под домашний арест на четыре месяца экс-главу администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева. Его обвиняют в попытке захвата власти, государственной измене, легализации преступных доходов.

- Футболисты сборной России со счетом 3:0 победили национальную команду Боливии в товарищеской встрече в Москве.

