В Азербайджане арестован экс-глава администрации президента по обвинению в госизмене

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сабаильский районный суд Баку принял решение об аресте экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в отношении Мехтиева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. В частности, он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.

87-летний Мехтиев в 1995-2019 гг. занимал должность руководителя администрации президента Азербайджана. В 2019-2022 гг. он являлся президентом Национальной академии наук Азербайджана.