Венгрия ожидает старта строительства АЭС "Пакш-2" не позднее начала февраля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заливка первого бетона на АЭС "Пакш-2" ожидается не позднее начала февраля следующего года, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

"Согласно текущему графику, я думаю, мы придем к этому не позднее февраля. Не позднее начала февраля, если быть точнее", - ответил он на соответствующий вопрос.

В конце сентября первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров на пресс-конференции в ходе World Atomic Week сообщал, что компания надеется начать реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии "в ближайшее время".

По его словам, компания ждет решения венгерских регуляторов.

"В Венгрии, несмотря на все приключения, продвигается вперед "АЭС Пакш". Никакие решения судов этому не препятствуют, поскольку они касаются исключительно процедурных вопросов", - говорил он.

11 сентября суд ЕС отменил решение о финансировании Венгрией проекта строительства двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Согласно ему, отменяется прежнее согласование Еврокомиссией финподдержки проекта Венгрией от 2017 года.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно прийтись на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В "Росатоме" отмечали, что корпорация "совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта".

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Как сообщал журналистам в августе глава "Росатома" Алексей Лихачев, компания рассчитывала залить первый бетон в ноябре этого года.

