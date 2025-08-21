"Росатом" хочет залить первый бетон на АЭС "Пакш-2" в Венгрии в ноябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии может начаться, согласно планам "Росатома", в ноябре, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Целимся в первый бетон в ноябре", - рассказал он.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. Первый бетон на площадке АЭС ранее планировался в 2024 году.