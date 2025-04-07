"Росатом" начал изготовление корпуса реактора энергоблока N6 АЭС Пакш-2

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Завод "АЭМ-Спецсталь" (машиностроительный дивизион "Росатома") приступил к ковке партии заготовок для элементов корпуса реактора энергоблока N6 АЭС "Пакш-2" (Венгрия), передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии старта их производства.

Суммарный вес заготовок - около 600 тонн. Ковка заготовок - один из начальных этапов производства реакторного оборудования.

Технологическая операция прошла в присутствии представителей иностранного заказчика.

Согласно пресс-релизу "Росатома", осуществление проекта АЭС "Пакш-2" идет по графику. Об этом свидетельствует и то, что производство оборудования длительного цикла изготовления - корпуса реактора энергоблока N6 началось год спустя после аналогичного этапа производства корпуса реактора N5 АЭС "Пакш-2".

После придания заготовкам необходимой формы, детали будут переданы в другой цех для механической обработки. В последствии из них будут изготовлены две обечайки реактора ВВЭР-1200.

Обечайки - важный конструктивный элемент корпуса реактора. Они представляют собой пустые цилиндры, которые свариваются между собой, уточняется в пресс-релизе "Росатома".

В конце августа 2023 года "Атомстройэкспорт" начал работы по основному этапу строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии. В ноябре 2024 года со ссылкой на главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева сообщалось, что заливка первого бетона на АЭС намечена на I квартал 2025 года.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.