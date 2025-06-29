Глава МИД Венгрии заявил, что США сняли санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти США отменили санкции, мешавшие реализации в Венгрии проекта АЭС "Пакш-2", заявил в воскресенье глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"К счастью, с января в Белом доме находится президент, считающий Венгрию своим другом. Поэтому власти США отменили санкции, касающиеся инвестиций в АЭС "Пакш-2", - приводят слова министра европейские СМИ.

Он напомнил, что в 2024 году прежняя администрация США ввела санкции, связанные с банковским сектором, мешавшие финансированию проекта.

В конце августа 2023 года "Атомстройэкспорт" начал работы по основному этапу строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.