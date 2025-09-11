Поиск

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Изготовление корпуса реактора шестого энергоблока АЭС "Пакш-2"
Фото: Ольга Костромина/ ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суд Евросоюза отменил решение о финансировании проекта строительства двух энергоблоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии, решение размещено в картотеке суда. Это решение отменяет прежнее согласование Еврокомиссией финподдержки проекта Венгрией от 2017 года.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно прийтись на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В "Росатоме" отметили, что госкорпорация "совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта". "Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остается выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами", - сказано в заявлении.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Как сообщал в августе глава "Росатома" Алексей Лихачев, компания рассчитывала залить первый бетон в ноябре 2025 года.

