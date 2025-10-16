WP сообщила об учебных полетах вертолетов спецназа США к северу от Венесуэлы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Силы спецопераций США в ходе тренировок совершали вылеты на вертолетах над Карибским морем менее чем в 140 км от северного побережья Венесуэлы, пишет The Washington Post, ссылаясь на собственный анализ визуальных данных.

По оценке WP, недавно элитное воздушное подразделение сил спецопераций США пролетело над карибскими водами меньше чем в 140 км от берегов Венесуэлы. Источник газеты в руководстве США сказал, что вертолеты участвовали в практических занятиях, которые могут быть подготовкой к более масштабным силовым акциям против перевозчиков наркотиков, в том числе к операциям на территории Венесуэлы. Собеседник издания предостерег против того, чтобы считать эти миссии учениями, имитирующими вторжение в Венесуэлу.

По данным WP, в начале октябре в соцсетях появились фотографии вертолетов MH-60 и MH-6 над морем возле нефтегазовых платформ. Анализ этих объектов и прибрежного ландшафта показал, что вертолеты облетали северо-восточный берег Тринидада и Тобаго, в пределах 144 км от береговой линии Венесуэлы.

В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Карибском море замечено судно MV Ocean Trader, переделанное под плавучую базу сил спецопераций. По данным WP, на нем могут находиться до 200 человек, в том числе 150 спецназовцев, воздушные суда.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация США наделила ЦРУ правом организовать секретные операции в Венесуэле против властей страны. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Позднее американские власти не раз объявляли об ударах по судам в регионе, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики.