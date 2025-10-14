Поиск

Трамп сообщил об ударе военных США по судну наркоторговцев у берегов Венесуэлы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что вооруженные силы атаковали около берега Венесуэлы в международных водах судно, которое, по данным американской стороны, перевозило наркотики.

"По моему распоряжению верховного главнокомандующего министр обороны отдал приказ нанести удар по судну, связанному с внесенной в список террористических организаций, которая занималась наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования ВС США – у берегов Венесуэлы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, разведка подтвердила, что судно везло наркотики и двигалось по известному маршруту наркотрафика.

"Удар осуществили в международных водах, и были убиты шесть наркоторговцев, находившихся на борту", - продолжил Трамп.

Он добавил, что никто из военнослужащих США не пострадал.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.

Впоследствии американские власти не раз сообщали об ударах по судам в регионе, которые, по версии США, были гружены наркотиками.

На прошлой неделе The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп прекратил усилия по достижению дипломатического соглашения с Венесуэлой. При этом Трамп обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он является одним из крупнейших мировых наркоторговцев, и в начале августа объявил, что вознаграждение за его поимку будет удвоено до $50 млн. Мадуро, в свою очередь, обвиняет Соединенные Штаты в фальсификации этой информации с целью добиться его отставки.

