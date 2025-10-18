В Индии заявили, что ракеты "Брамос" способны поражать любые цели в Пакистане

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что производимые Индией ракеты семейства "Брамос" способны достигнуть любой точки в Пакистане.

"Мы теперь уверены, что наши противники не смогут больше избежать ракет "Брамос". Каждый дюйм пакистанской территории теперь в зоне поражения "Брамос", - приводит его слова издание Hindustan Times.

Сингх отметил, что события операции "Синдур" в мае против Пакистана были лишь демонстрацией возможностей индийского оборонного потенциала.

Согласно публикации, Сингх принял участие в приемке первой партии ракет, которые выпускает компания BrahMos Aerospace на новом предприятии в Лакхнау в штате Уттар-Прадеш. Министр предположил, что скоро иностранные специалисты будут прибывать в Лакхнау для изучения военных технологий.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре на территории Пакистана и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. При обмене ударами стороны использовали ракеты, беспилотники, истребители. 10 мая стороны достигли соглашения о прекращении огня.

14 августа стало известно, что власти Пакистана намерены сформировать ракетные войска в составе вооруженных сил.