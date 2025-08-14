Поиск

Пакистан создаст ракетные войска

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Пакистана намерены сформировать ракетные войска в составе вооруженных сил страны, заявил пакистанский премьер Шахбаз Шариф.

"Эти войска оснастят современными технологиями", - приводят западные СМИ выдержки из его заявления.

Шариф отметил, что появление нового рода войск станет поворотным моментом в укреплении оборонного потенциала Пакистана.

Премьер объявил о создании этих войск в преддверии Дня независимости Пакистана, отмечаемого 14 августа, на церемонии в Исламабаде в память о конфликте с Индией в мае.

Ранее в этом году отношения между Индией и Пакистаном обострились после вооруженного нападения 22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии. Дели возложил ответственность за теракт на пакистанскую сторону. Исламабад отрицал причастность к теракту. В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Пакистан нанес ответные удары.

При обмене ударами стороны использовали ракеты, беспилотники, истребители.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

Индия Пакистан Шахбаз Шариф
